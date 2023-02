Roma, nessun gol contro il Salisburgo: in Europa non accadeva dal 2020

I giallorossi non restavano a secco dal 2020, giorno del pareggio in casa contro il CSKA Sofia.

Con la sconfitta in trasferta contro il Salisburgo in Europa League, la Roma interrompe la striscia di partite europee con almeno un gol all'attivo. Secondo quanto riporta OptaPaolo, infatti, era da 33 partite che i giallorossi non riuscivano a portare a casa almeno una rete. L'ultima volta è stato il 29 ottobre 2020 contro il CSKA Sofia, in quell'occasione la Roma pareggiò 0-0 in casa. Anche oggi la squadra di Mourinho non è riuscita a segnare nonostante le numerose occasioni e le clamorose occasioni di Cristante, che ha preso il palo, e Belotti, che ha trovato un prontissimo Kohn tra i pali.