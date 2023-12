Roma, nessun botto di Capodanno: la Juve vince 1-0. Giallorossi settimi – FOTO

Dybala e compagni chiudono il 2023 con una sconfitta. Nel nuovo anno il primo match sarà contro la Cremonese in Coppa Italia

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma saluta il 2023 con una sconfitta: all'Allianz Stadium finisce 1-0, decide il gol di Rabiot. Mourinho ritrova Dybala dal 1' e propone la coppia con Lukaku. La prima frazione termina 0-0 con occasioni da entrambe le parti. La più clamorosa capita sul destro di Cristante che colpisce il palo al 4'. All'inizio della ripresa i bianconeri passano in vantaggio con Rabiot. La Roma prova a cercare il pari, ma la Juve si difende bene e concede poco. Arriva una sconfitta dopo la bella vittoria col Napoli, giallorossi che chiudono il 2023 al settimo posto in classifica. Il nuovo anno inizierà col match di Coppa Italia contro la Cremonese.

Cristante fermato dal palo: la prima frazione termina 0-0 — Mourinho per l'ultima del 2023 ritrova Dybala e lo schiera in coppia con Lukaku. Resta fuori Pellegrini. Chance per i giallorossi dopo appena 4 minuti: flipper in area bianconera e il pallone arriva sul destro di Cristante. Bryan si coordina, la sua conclusione viene deviata da Vlahovic e finisce sul palo. Risponde la Juventus al 10' con Vlahovic che entra in area e calcia, ma il suo tiro finisce fuori. Altra chance per il serbo al 18': l'attaccante supera Llorente e si trova davanti a Rui Patricio. Mancini con un ottimo intervento mura e salva il risultato. Al 30' Dybala va a un passo dall'1-0: la Joya ci prova d'esterno e la palla sfiora il palo alla destra di Szczesny. Allo scadere del primo tempo Ndicka salva la Roma. Kostic schiaccia col sinistro e l'ivoriano è provvidenziale con l'intervento sulla linea.

Rabiot gela Mourinho: con la Juve finisce 1-0 — La ripresa inizia senza cambi per Allegri e Mourinho. Al 47' Rabiot trova il gol dell'1-0: il francese viene servito da Vlahovic e davanti a Rui Patricio non sbaglia. Risponde subito la Roma con Ndicka che ci prova di testa, ma la sua conclusione finisce a lato. I giallorossi provano a pungere la Juventus con un possesso palla prolungato ma la Vecchia Signora non lascia spazi. Al 64' arriva la prima mossa di Mou: fuori Bove per Pellegrini. Dybala al 71' ci prova col sinistro da fuori, ma la sua conclusione finisce senza problemi tra le braccia di Szczesny. Al 75' José butta nella mischia anche El Shaarawy. All'83' la Juve sfiore il 2-0 con McKennie che a botta sicura non angolo il pallone e trova l'ottima risposta di Rui Patricio. All'88' il raddoppio di Chiesa viene annullato per fuorigioco. Dopo 6 minuti di recupero finisce la partita: vince la Juventus 1-0

Juventus-Roma 1-0, il tabellino — JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie (90' + 5' Rugani), Locatelli, Rabiot, Kostic (75' Iling); Yildiz (65' Chiesa), Vlahovic (75' Milik). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling, Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (74' El Shaarawy), Bove (64' Pellegrini), Zalewski (80' Azmoun); Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Pisilli, Aouar, Renato Sanches, Spinazzola, Pagano, Pellegrini, El Shaarawy, Belotti, Azmoun. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto ufficiale: Marchetti. Var: Mazzoleni. AVar: Di Vuolo

Marcatori: 47' Rabiot (J)

Ammoniti: Paredes (R), Locatelli (J)

