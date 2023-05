Roma, nel delirio di fine gara il pensiero va a Kumbulla: Mou gli telefona

Dopo una finale raggiunta, il gruppo Roma, dalla squadra allo staff, fino a José Mourinho si è stretto attorno a Marash Kumbulla. L'albanese, rimasto fuori dal viaggio in Germania per via del suo infortunio, è stato ricordato al termine del match e durante la festa negli spogliatoi. Non solo la sua maglia è stata messa ben in mostra. Nella baraonda generale, infatti, lo Special One ha anche telefonato lo stesso difensore con la maglia numero 24. Una foto lo immortala proprio nell'esatto istante in cui, saltando e cantando insieme a tutti, ha il cellulare acceso con la chiamata aperta. Rimarrà un mistero cosa si siano detti, ma il messaggio è chiaro: tutti hanno reso possibile una serata come questa, anche chi non era fisicamente presente. Lo stesso Marash sui social ha ringraziato tutti: "Grazie ragazzi, siete stati fantastici. Siamo un gruppo meraviglioso. Ora andiamo insieme a Budapest. Forza Roma".