Roma, nel 2023 tornano i ‘Fab Four’: da agosto in campo insieme solo 113′

L'anno nuovo per i romanisti inizia con la speranza di vedere insieme i 'Fab Four'. Il sogno di una notte di mezza estate si è sgretolato dopo le prime due gare. Dybala, Pellegrini, Abraham e Zaniolo hanno giocato contemporaneamente solamente 113 minuti. Con la Salernitana 68 e con la Cremonese 45. Contro i lombardi l'infortunio di Zaniolo ha complicato i piani di Mourinho e il quartetto d'archi non ha più cantato. Poco dopo il ritorno di Nicolò lo Special One ha dovuto fare i conti con i problemi muscolari di Paulo e il calo di prestazioni di Tammy. La 'Joya' è tornata solo per l'ultima sfida del 2022 contro il Torino e ha inciso in pochi minuti. Contro i granata mancava all'appello Pellegrini che ha alzato bandiera bianca nel derby della Capitale. Tra tre giorni ci sarà il match col Bologna e l'Olimpico sold out vuole ammirare i 'Fab Four'.