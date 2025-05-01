Evan Ndicka è uno dei giocatori più importanti della Roma in questa stagione. L'ivoriano non ha saltato neanche un minuto in tutto il campionato e, oltre alla straordinaria tenuta atletica, il suo crescente rendimento in campo ha attirato l'interesse di diversi club in tutta Europa. Su di lui infatti ci sarebbero gli occhi di Arsenal e Newcastle oltre a quelli del PSG (interessato anche a Koné). Dal canto suo Ndicka non ha nessuna urgenza di lasciare Trigoria ma non si nasconde di fronte alle voci di mercato: "Le offerte? Non farò finta di non vedere ma a Roma sono rispettato e io rispetto loro. Mi resta un contratto di tre anni, vedremo più avanti cosa succederà". Queste le sue parole rilasciate qualche giorno fa a L'Equipe. L'ex Eintracht potrebbe essere uno degli uomini mercato, visto che la sua cessione (per non meno di 30 milioni di euro) rappresenterebbe per la Roma una plusvalenza importante (è arrivato a parametro zero).