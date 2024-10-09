Quasi mille minuti, in appena un mese e mezzo di stagione. Più di Evan Ndicka in Europa non ha giocato nessuno considerate le presenze in campionato, coppe e nazionale. Un totale di 990 minuti spalmati su 13 presenze, tutte da titolare e tutte giocate fino all'ultimo secondo. Inamovibile l'ivoriano che si è ormai assestato al centro della difesa a tre prima di De Rossi e poi di Juric. Al suo fianco sono intercambiati Mancini, Hermoso, Angelino, Celik. In attesa del pieno recupero di Hummels. Uno stakanovista preso a parametro zero un anno fa a cui difficilmente gli allenatori rinunciano. Ndicka è una delle poche note liete di questo inizio stagione, e non solo per le prestazioni difensive attestate da numeri da top player. In serie A, infatti, Evan è al quarto posto tra i difensori centrali nella combinazione di intercetti e palloni rubati alle spalle solo di Di Lorenzo, Bremer e Coco. Ma a Ndicka vengono chiesto spesso anche compiti di impostazione con una media del 95,4% di precisione nei passaggi effettuati. Anche col rientro di Hummels ed Hermoso a pieno regime, difficilmente l'ivoriano uscirà dal campo. E intanto cresce la sua quotazione. Preso a zero nel 2023, oggi vale almeno tre volte tanto. In estate i Friedkin hanno rifiutato i sondaggi arrivati a Trigoria da parte di un paio di club inglesi.