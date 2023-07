Roma, Ndicka e Aouar andranno in Coppa d’Africa: ecco quante partite salteranno

La Coppa d'Africa torna nel 2024 e come di consueto si svolgerà nel bel mezzo dei campionati europei. L'inizio è in programma il 13 gennaio, mentre la finale ci sarà l'11 febbraio. Due calciatori giallorossi prenderanno parte alla competizione e si tratta dei nuovi acquisti: Ndicka e Aouar. Il primo difenderà i colori della Costa d'Avorio padrona di casa, il secondo invece giocherà con l'Algeria. Un problema per Mourinho che dovrà fare a meno di entrambi per diverse partite. Se dovessero arrivare in fondo salterebbero ben 6 gare di campionato (Atalanta, Milan, Verona, Salernitana, Cagliari e Inter) e gli eventuali ottavi e quarti di finale di Coppa Italia. Infatti i giallorossi potrebbero giocare il loro primo turno del trofeo nazionale a dicembre oppure il 10 o 17 gennaio. In caso di passaggio scenderebbero in campo il 31 gennaio, probabilmente contro la Lazio. Si salvano gli impegni europei. I playoff di Europa League o Conference si svolgeranno a febbraio, mentre gli ottavi in caso di primo posto nel girone a marzo. Ndicka e Aouar potrebbero non essere i soli a lasciare Trigoria in quel periodo. Infatti, il gm Pinto è ancora sulle tracce di Kamada. Il giapponese al momento non è vicino alla Roma, ma se dovesse arrivare partirà per la Coppa d'Asia in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio.