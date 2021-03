Roma, nasce il “Virtual Walk About” dello stadio Olimpico

Nuova iniziativa da parte della Roma, che in occasione della partita contro il Genoa ha dato il via al nuovo progetto “Virtual Walk About“. Una nuova opportunità per i partner della società, che permetterà di accedere alle aree riservate dello stadio, rivivere le emozioni dei match passati ed essere a due passi dalla squadra durante il riscaldamento pre gara.

Questo il comunicato del club:

“Nasce il Virtual Walk About, una nuova opportunità per i Partner della Roma.

In occasione di Roma-Genoa il Club ha dato il via al nuovo progetto del Virtual Walk About, che permette di accedere alle aree riservate dello stadio (come lo spogliatoio dei giallorossi), di rivivere le emozioni dei match passati e di essere a due passi dalla squadra durante il riscaldamento pre gara.

Una volta indossati i visori brandizzati AS Roma e scansionato un QR Code con il proprio Smartphone, i partner e i loro ospiti hanno potuto vivere la emozioni della nuova Experience.

Il progetto, lanciato per la prima volta in Italia, nasce dalla volontà del Club di andare oltre le difficoltà causate dalla pandemia, continuando così a regalare ai propri Partner l’emozione del Walk About, attività molto gradita ma al momento sospesa a causa della chiusura degli stadi”.