Roma-Napoli, Zalewski non gioca: ecco perché

Nicola Zalewski non prenderà parte alla sfida di campionato contro il Napoli. Il terzino polacco nella notte ha accusato un'indisposizione e per questo José Mourinho ha deciso di far iniziare dal 1' Karsdorp nella partita di questa sera contro gli azzurri. L'olandese non giocava una gara da titolare in Serie A dal 4 settembre contro l'Udinese.