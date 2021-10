Roma-Napoli, vicino il sold out: a disposizione ancora 800 biglietti

L'Olimpico si prepara ad accogliere i partenopei al meglio delle sue possibilità

Roma-Napoli domani farà registrare il tutto esaurito. A disposizione per assistere alla partita sono rimasti solo 800 biglietti. Sarà la prima partita con il 75% della capienza per la Roma all'Olimpico e la prima anche con i quasi 20mila nuovi abbonati. Nel settore ospiti previsti 500 tifosi napoletani. Come riportato dal sito ufficiale del club, era dal 2013/14 che un Roma-Napoli non registrava più di 40mila spettatori. In quella stagione furono 45.913, mentre per trovare un Roma-Napoli con più presenze sugli spalti bisogna risalire al 2000/01 quando furono in 61.141.