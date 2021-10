Roma-Napoli, Spalletti contro Pellegrini: “Ti lamenti sempre, arbitrala tu”

Il tecnico azzurro ha avvicinato il capitano romanista a fine primo tempo: "Prendi il fischietto e dirigi il match"

Scintille a fine primo tempo tra Lorenzo Pellegrini e Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha attaccato il capitano della Roma, colpevole secondo lui di lamentarsi troppo con l'arbitro. A fine primo tempo il tecnico ha avvicinato il centrocampista per riprenderlo: "Vai sempre a lamentarti con l'arbitro, prendi il fischietto e dirigi tu la partita allora". La situazione però non si è scaldata ulteriormente e si è chiusa prima del rientro negli spogliatoi. Il match, che dopo 45 minuti era ancora fermo sullo 0-0, ha vissuto momenti infuocati. Anche Mourinho ha ricevuto un'ammonizione per proteste, dopo un fallo di Vina su Politano,