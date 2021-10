Roma-Napoli, probabili formazioni: tornano Mancini e Veretout

Dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, i giallorossi dovranno giocare una partita senza errore contro i partenopei guidati da Spalletti

Le fasce saranno affidate a Karsdorp e Vina, non scesi in campo nella disfatta norvegese proprio per risparmiarli in vista del Napoli. Il centrocampo sarà affidato ai soliti Cristante e Veretout, con Pellegrini che cercherà di mettere Abraham nelle condizioni migliori per segnare. Sugli esterni ci sarà sicuramente Mkhitaryan, in attesa di capire se Zaniolo potrà essere della partita o meno. Nell'eventualità in cui non dovesse farcela è pronto Stephan El Shaarawy.