Roma-Napoli, probabili formazioni: Smalling scalpita, Gattuso con Mertens

Archiviare subito la sconfitta con il Parma, prendendo energie positive dalla sfida europea vinta a Kiev contro lo Shakhtar, che ha consolidato la posizione giallorossa a livello internazionale. E’ una Roma proiettata al campionato quella che affronterà il Napoli nel posticipo di Serie A di scena allo Stadio Olimpico domenica alle 20.45. Gli azzurri saranno l’ultimo ostacolo prima della sosta delle nazionali, che potrà permettere a Fonseca di recuperare qualche indisponibile eccellente, come Mkhitaryan e Veretout, in vista del doppio confronto con l’Ajax di inizio aprile.

Contro i partenopei Smalling potrebbe tornare al centro della difesa dopo aver smaltito i problemi muscolari dell’ultimo periodo e formare il pacchetto a tre insieme a Mancini e Ibanez a difesa di Pau Lopez. Sulle fasce i titolari, Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, mentre lo scudiero di Villar potrebbe essere Cristante, il centrocampista di maggior fisicità a disposizione di Fonseca vista l’assenza di Veretout. Pellegrini ed El Shaarawy agiranno sulla trequarti a supporto di Dzeko, un trio fresco e riposato che avrà il compito di mettere in difficoltà la difesa di Gattuso.

Il tecnico azzurro avrà le scelte obbligate in difesa, viste le assenze di Di Lorenzo per squalifica e di Rrahmani per infortunio. Davanti a Ospina ecco Hysaj a destra e l’ex Mario Rui a sinistra, con la coppia centrale formata da Maksimovic – in vantaggio su Manolas – e Koulibaly. Bakayoko potrebbe sedere in panchina, per una mediana che sarà composta da Demme e Fabiàn. Il punto di forza di Gattuso sarà l’attacco: con Lozano ancora out di nuovo una chance per Politano, che supporterà insieme a Zielinski e Insigne il belga Mertens. Attenzione al ballottaggio in avanti, vista la condizione sempre più crescente del talento Osihmen.

Roma-Napoli, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.