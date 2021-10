Roma-Napoli, Mourinho espulso ma resta in campo: “Quando non hai il biglietto…”

Il portoghese ha pubblicato un video della scena che lo ritrae arrampicato dietro le panchine dopo il rosso di Massa

Cose da Jose. Soprattutto in questi giorni i tifosi della Roma stanno conoscendo tutte le sfaccettature di Mourinho, compresi gli sfoghi e le decisioni importanti, come quelle dopo la disfatta col Bodo/Glimt. Ma il legame con la tifoseria è sempre strettissimo, ha vissuto un grande momento con la corsa pazza contro il Sassuolo e anche ieri. Lo Special One era tarantolato, è stato espulso dall'arbitro Massa ma lui non ha voluto lasciare da sola la sua squadra. Mourinho è rimasto, nascosto, appena dietro il bordo campo, arrampicato sul plexiglass sopra le scale che portano verso gli spogliatoi, continuando a urlare e vivere la partita. "Quando non hai il biglietto e vuoi disperatamente guardare una grande partita", ha scherzato Mou su Instagram pubblicato il video che riportava la scena.