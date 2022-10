Roma-Napoli, l’Olimpico si ferma per Francesco Valdiserri. Famiglia allo stadio

Momento toccante prima del fischio d'inizio, con i tifosi giallorossi che hanno dato un ultimo saluto al ragazzo investito su via Cristoforo Colombo. I napoletani non rispettano il silenzio e si beccano i fischi dei romanisti

La Roma e l'Olimpico si stringono attorno alla famiglia Valdiserri. A un quarto d'ora dal fischio d'inizio lo speaker giallorosso ha dedicato un saluto a Francesco, il ragazzo investito in via Cristoforo Colombo mentre camminava sul marciapiede con un amico. "Nei giorni scorsi una comunità ha appreso scioccata la notizia del giovane Francesco travolto da un'auto". Poi una foto viene proiettata sui maxischermi: "Francesco all'Olimpico ha condiviso tanti momenti emozionanti. Tutti insieme vogliamo salutarlo rivolgendogli un grande applauso". A quel punto tutto lo stadio Olimpico si è alzato in piedi ad applaudire commosso. Un momento rovinato dai tifosi ospiti che invece hanno rumoreggiato, beccandosi i fischi dell'Olimpico. Allo stadio presenti anche la mamma di Francesco, Paola Di Caro, e il papà Luca Valdiserri.