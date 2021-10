Roma-Napoli, l’Olimpico è sold out

Stamattina erano ancora a disposizione qualche centinaia di biglietti che sono stati subito venduti

A poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Napoli, in programma alle 18:00, il club giallorosso ha annunciato che lo stadio Olimpico è ufficialmente sold out. Stamattina erano ancora a disposizione qualche centinaia di biglietti che sono stati subito venduti: i tifosi vogliono supportare la squadra in questo importante big match dopo quello perso con la Juventus.