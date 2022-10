Roma-Napoli: le probabili formazioni di Mourinho e Spalletti

La partita all'Olimpico tra Roma e Napoli quest'anno potrebbe avere un peso superiore, del solito con entrambe le squadre nelle posizioni di vertice. I giallorossi dovranno fare particolare attenzione: la formazione di Spalletti ha un ottimo rendimento in trasferta, con 6 vittorie e 1 pareggio in 7 incontri, includendo anche le gare europee. Mourinho proporrà il miglior undici possibile, ma non è esclusa qualche sorpresa dell’ultimo momento. Tra i pali, inamovibile Rui Patricio, e anche la consolidata difesa a tre che in queste ultime uscite si è dimostrata solida, ovvero Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Cristante che potrebbe far coppia con Matic o Camara, viste le buone prestazioni degli ultimi tempi. Sulla fascia destra Karsdorp è recuperato, ma rimane sempre probabile che dal 1' scenda comunque in campo Zalewski, con Spinazzola a sinistra. Dietro alla punta, che dovrebbe essere Tammy Abraham, agiranno con ogni probabilità capitan Pellegrini e Zaniolo.