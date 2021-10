Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano Zaniolo e Karsdorp

Mourinho si affiderà agli stessi undici che hanno iniziato la partita contro la Juve

La Roma tornerà in campo oggi alle 18 con un duplice obiettivo: fermare il Napoli capolista e mettersi alle spalle il disastro avvenuto giovedì contro il Bodo in Norvegia. Per riuscirci Mourinho si affiderà agli stessi 11 che hanno iniziato la partita contro la Juventus, tornano tra i titolari anche Karsdorp, tenuto a riposo in Conference, e Zaniolo che è riuscito a recuperare dal problema fisico che lo aveva costretto ad abbandonare il campo anzitempo la settimana scorsa. Spalletti, dal canto suo, potrà contare su Zielinski mentre dovrà fare a meno di Manolas, out per un problema muscolare al gluteo, e Ounas.