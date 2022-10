Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani: davanti Abraham e Zaniolo

La Roma sfida questa sera, ore 20:45, all'Olimpico il Napoli di Luciano Spalletti per l'undicesima giornata di Serie A. I giallorossi, quarti in classifica con 22 punti, hanno l'occasione di avvicinarsi alla vetta in caso di vittoria. Gli azzurri, invece, sono primi a quota 26. José Mourinho dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Camara favorito su Matic a centrocampo. Davanti torna la coppia formata da Abraham e Zaniolo.