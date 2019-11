Roma-Napoli, UFFICIALE: Cetin con Smalling, Spinazzola e Pastore dal 1′ – LIVE

In pochi avrebbero pronosticato una Roma davanti al Napoli al momento dello scontro diretto. Eppure oggi alle 15, al momento del fischio d’inizio, i giallorossi di Fonseca guarderanno dall’alto la squadra di Ancelotti prima del big match che apre l’undicesima giornata di Serie A. Dzeko e compagni arrivano con il morale alto dopo le vittorie su Milan e Udinese; i partenopei hanno pareggiato (con polemiche) la partita in casa contro l’Atalanta di mercoledì.

Fonseca, causa infortuni, può ruotare pochissimo i suoi giocatori: ecco perché davanti a Pau Lopez sono confermati Smalling e Kolarov, mentre l’altro centrale di giornata è la sorpresa Cetin. Il turco vince il ballottaggio con Jesus e sostituisce lo squalificato Fazio. Spinazzola terzino destro, con Florenzi alla quarta esclusione consecutiva. I mediani sono Mancini e Veretout, sulla trequarti il trio che ha incantato a Udine con Zaniolo, Pastore (alla quinta di fila da titolare) e Kluivert. Davanti non si tocca Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Santon, Florenzi, Perotti, Under, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

A disp.: Karnezis, Ospina, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Younes.

All.: Carlo Ancelotti.

Arbitro: Rocchi

Assistenti: Meli – Peretti

IV Uomo: Abbattista

Var: Aureliano

AVar: Lo Cicero

LIVE PREPARTITA

Ore 14.00 – È arrivata la formazione ufficiale della Roma.