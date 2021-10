Roma-Napoli, le formazioni ufficiali di Mourinho e Spalletti

Queste le scelte dei due tecnici per il big match delle 18:00

Mourinho l'aveva già svelato: contro il Napoli farà scendere in campo gli stessi undici visti contro la Juventus. La Roma che ha perso a Bodo aveva infatti molte seconde linee che sono state aspramente criticate e i giallorossi sono alla ricerca della prima vittoria in un big match. Per questo Rui Patricio difenderà i pali, con Mancini e Ibanez come centrali difensivi e Karsdorp e Vina sulle fasce. A centrocampo torna la coppa Cristante-Veretout, mentre Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan saranno alle spalle di Abraham.