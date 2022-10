Roma-Napoli, le formazioni ufficiali di Mourinho e Spalletti

Tre punti pesanti quelli in palio oggi all'Olimpico nel big match tra Roma e Napoli. I giallorossi vogliono centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato e andare a -1 proprio dagli azzurri che invece vogliono rispondere al Milan per confermarsi in vetta solitaria alla classifica. Qualche dubbio di formazione per Mourinho che dovrebbe affidarsi alla solita difesa a tre (Smalling, Ibanez, Mancini) davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo spazio per Camara con Cristante e Pellegrini mentre il tandem offensivo sarà composta da Abraham e Zaniolo. Spalletti invece conferma il suo 4-3-3 con Ndombele al posto dell'infortunato Anguissa. In attacco torna dal primo minuto Osimhen.