Roma-Napoli: in tribuna Villar, Mayoral, Diawara, Kumbulla e Reynolds

Lo Special One aveva annunciato una panchina inedita già dalla conferenza stampa

Mourinho fa sul serio. Contro il Napoli Villar, Mayoral, Diawara, Kumbulla e Reynolds si accomoderanno direttamente in tribuna. Lo SpecialOne ieri aveva comunicato: "Domani in panchina ci saranno giovani di 17-18 anni". Agli esclusi non è stato perdonato l'atteggiamento mostrato giovedì nella trasferta di Bodo. Il portoghese vuole che sia costruita una rosa di giocatori affidabili e la mancata convocazione lascia intendere l'intransigenza che sarà operata da ora in avanti.