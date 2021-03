Roma-Napoli, Ibanez e Villar diffidati vengono ammoniti: salteranno il Sassuolo

A metà primo tempo tra Roma e Napoli, Ibanez atterra Zielinski al limite dell’area di rigore. Di Bello estrae per il difensore giallorosso il cartellino giallo. Da inizio gennaio, precisamente dall’ammonizione col Crotone, il brasiliano era diffidato e quindi salterà la prossima partita contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle 15:00. Per quella gara, però, Fonseca potrebbe ritrovare già Smalling che, insieme a Mkhitaryan e Veretout potrebbe tornare dopo la sosta per le Nazionali. Dalla punizione causata da Ibanez, il Napoli ha trovato il gol del vantaggio grazie a una punizione di Mertens. Poco prima della fine della partita prende il cartellino giallo anche Gonzalo Villar, subentrato poco prima dalla panchina al posto di Diawara. Anche il centrocampista spagnolo era diffidato e anche lui salterà la sfida contro i neroverdi.