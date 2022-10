Roma-Napoli, i fischi dell’Olimpico per Spalletti. Poi i cori per Totti

Serata non semplice per Spalletti che al suo ritorno all'Olimpico sulla panchina del Napoli, è stato accolto dai 60 mila fischi dello stadio. Durante la partita invece si sono ripetuti cori contro il tecnico toscano a cui poi hanno fatto seguito quelli a favore di Totti. Una telenovela, quella tra Spalletti e l'ex capitano, che questa sera ha aggiunto un nuovo capitolo e i tifosi della Roma hanno ancora una volta ribadito la loro posizione a riguardo.