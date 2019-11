Roma-Napoli, i convocati di Ancelotti: rientra Manolas

Non solo la Roma, anche il Napoli non se la passa bene a livello di infortuni. Dopo aver perso Malcuit per una lesione al crociato, Ancelotti perde anche Allan. Per il centrocampista solo un trauma distorsivo al ginocchio ma che comunque gli impedirà di prendere parte alla sfida di domani. Rientra, invece, Manolas. Di seguito la lista dei convocati del tecnico partenopeo:

Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes e Zielinski.