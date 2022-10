Roma-Napoli, è sfida tra giganti in difesa: Smalling-Ibanez meglio di Kim-Jesus

Roma e Napoli sono pronte a darsi battaglia sul prato dell'Olimpico. Mourinho è in ritardo in classifica di 4 punti, ma in questa giornata, avrà l'occasione per provare a ridurre il gap. Per farlo, lo Special One potrà affidarsi a numeri difensivi nettamente migliori rispetto a quelli della formazione di Spalletti, nonostante fin qui il dato complessivo dei gol subiti è lo stesso (9). I due difensori centrali più utilizzati da Mourinho in questo avvio di campionato, ovvero Ibanez (1215 minuti) e Smalling (1186), guidano la classifica dei calciatori con il maggior numero di palloni intercettati da inizio stagione. Al comando c'è il brasiliano con 22, terzo invece, dietro Okoli dell'Atalanta, il "non nazionale inglese" con 18. Il migliore del Napoli in questa classifica è Kim che si trova invece al 34esimo posto con 12 intercetti, appena 5 per l'ex Juan Jesus. Anche prendendo in considerazione i palloni rubati, i centrali giallorossi hanno numeri migliori rispetto agli azzurri. Il brasiliano infatti si trova al terzo posto in classifica con 34, mentre Smalling al 25esimo con 22, stesso numero di Kim. L'ottimo avvio di stagione di Ibanez, è certificato anche dal numero di duelli vinti (63), solo Parisi e Martinez Quarta hanno fatto meglio. Numeri simili in questo caso per il sudcoreano che ha vinto fin qui in stagione 53 duelli, contro i 34 invece di Smalling. Numeri che tradotti hanno significato fin qui 4 clean sheet per Rui Patricio contro i 3 di Meret.