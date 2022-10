Roma-Napoli, domani alle 14:30 la conferenza stampa di Mourinho

Il big match dell'Olimpico è alle porte: lo Special One sarà presente al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per rispondere ad alcune curiosità in vista della gara

Tutto pronto per Roma-Napoli in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Ancora qualche dubbio di formazione per Mourinho, che senza ombra di dubbio però schiererà l'undici più forte a disposizione contro la squadra di Spalletti. Domani alle ore 14.30, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, si terrà la consueta conferenza stampa del tecnico giallorosso per rispondere alle domande dei giornalisti.