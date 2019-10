Dopo la vittoria di ieri contro l’Udinese in casa Roma è già tempo di pensare alla prossima sfida contro il Napoli, in programma sabato alle 15 allo stadio Olimpico. Dopo la rifinitura, il mister Paulo Fonseca incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa: appuntamento alle 13.30 nella sala Champions per presentare la sfida con i partenopei.