Roma-Napoli, coreografia da brividi in Tevere. La Sud carica: “Lottate senza resa”

"Cuore e sudore in ogni contesa, soffrite e lottate senza resa e noi saremo sempre a voi difesa", questo il bellissimo striscione esposto dalla Curva Sud poco prima del fischio d'inizio del match contro il Napoli. Lo zoccolo duro della tifoseria ha voluto caricare la squadra per il delicato big match. Inoltre in Tribuna Tevere è apparsa una coreografia da brividi. Sono stati distribuiti dei cartoncini gialli, rosso e bianchi che hanno formato un meraviglioso colpo d'occhio: scritta Roma e al centro lo storico lupetto di Gratton.