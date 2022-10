Roma-Napoli, Baldissoni presente allo stadio Olimpico

L'ex vice presidente giallorosso ha deciso di tornare allo stadio per vedere il big match tra la squadra di Mourinho e quella di Spalletti

Mauro Baldissoni presente all'Olimpico per Roma-Napoli. L'ex dirigente e vice presidente giallorosso ha deciso di tornare allo stadio per vedere il big match tra la squadra di José Mourinho e quella di Luciano Spalletti, accolto dai fischi dei tifosi romanisti all'ingresso in campo.