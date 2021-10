Roma-Napoli, arbitra Massa dopo il caso Pisacane: annullò la rete a Kalinic

Dopo quell'episodio, passò un anno e mezzo prima che Massi tornasse ad arbitrare i giallorossi

Sarà Massa ad arbitrare la sfida tra Roma e Napoli, big match della nona giornata di campionato in programma domenica prossima alle 18:00 all'Olimpico. Sarà coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Imperiale. IV uomo Irrati mentre Di Bello e Valeriani saranno rispettivamente VAR e AVAR dell'incontro. L'arbitro ha diretto 20 gare della Roma: 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. I tifosi giallorossi ricorderanno Massa per la partita Roma-Cagliari dell'ottobre del 2019, quando annullò la rete di Kalinic su un presunto fallo su Pisacane. Dopo quell'episodio, passò un anno e mezzo prima che Massa tornasse ad arbitrare la Roma. Per il Napoli invece il bilancio è più positivo: su 21 incontri arbitrati, i partenopei contano 15 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.