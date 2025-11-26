Roma-Napoli, arbitra Massa: con lui la vittoria manca da 8 partite. Al Var Aureliano

Sarà Davide Massa l'arbitro di Roma-Napoli, big-match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica 30 novembre alle ore 20.45 all'Olimpico. Il direttore di gara della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il IV Uomo sarà Pairetto. Al VAR ci sarà Aureliano, Di Bello sarà l'AVAR. Per il fischietto ligure sarà il 33esimo incrocio con i giallorossi: è la seconda squadra da lui più arbitrata dopo la Lazio (34), la prima considerando solo le gare di Serie A. Il bilancio di Massa nei 32 precedenti con la Roma recita un bilancio di 10 vittorie, 10 sconfitte e 12 pareggi. Con il fischietto di Imperia la Roma non vince però da 8 partite, ovvero da Inter-Roma 1-2 dell'1 ottobre 2022. Massa ha diretto anche l'ultimo Roma-Inter, che si giocò lo scorso 18 ottobre e finì 1-0 per i nerazzurri all'Olimpico. Sono invece 26 i precedenti con il Napoli con uno score di 16 successi partenopei, 5 sconfitte e 5 pareggi.