Brutte notizie in casa Napoli. Come riportato da Radio Kiss Kiss, i partenopei, per lo scontro diretto con la Roma all’Olimpico, dovranno fare a meno di Allan. Il centrocampista brasiliano, uscito anzitempo nel match contro l’Atalanta (terminato 2-2), ha subito una forte botta che non gli permetterà di scendere in campo sabato alle 15:o0. Un’assenza pesante per Carlo Ancelotti, che dovrà pescare dal cilindro una soluzione alternativa per rimpolpare la mediana.