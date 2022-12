Roma, Nainggolan nostalgico: ricorda una serata con De Rossi, Rudiger e Strootman

Non indossa la maglia giallorossa da ormai 4 anni, ma l'amore tra Radja Nainggolan e la Roma non è mai svanito. Il belga, messo fuori rosa dall'Anversa per motivi disciplinari, sui propri canali social ha pubblicato un video risalente proprio al suo periodo a Trigoria. Nel filmato si vedono, oltre a lui, anche altri ex calciatori giallorossi come Strootman, Szczesny, Rudiger, Juan Jesus e De Rossi alle prese con le ordinazioni presso una nota catena di fast food.