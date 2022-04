Roma, muro Smalling: è il difensore centrale che ha vinto più duelli in Serie A

Il difensore inglese è al centro del progetto giallorosso e Pinto vuole proporre il rinnovo del contratto

La Roma non perde in campionato da 12 partite, buona parte del merito è da attribuire alle ottime prestazioni di Smalling. Il difensore inglese sta finalmente trovando continuità dopo aver saltato quasi tutta la passata stagione per infortunio. Secondo le statistiche riportate da Kickest il calciatore giallorosso, è primo in Serie A per percentuale di duelli vinti: ben il 77.4%. Dietro di lui Ostigard, Romagnoli, Milenkovic e Bani. L'ex United è diventato un pilastro dello scacchiere tattico di Mourinho e Pinto sta lavorando al rinnovo del contratto. L’inglese percepisce 3,8 milioni netti di parte fissa, che con vari bonus possono arrivare tranquillamente a più di 4 a stagione. Il contratto scade il 30 giugno del 2023 ma la volontà della Roma è quella di proseguire per almeno un altro anno insieme ma a cifre leggermente ridotte. L'idea della dirigenza è quella di rinnovare il contratto del centrale fino al 2024 e spalmare le stesse cifre dell'attuale contratto con un anno in più. Nessuna spesa in più per la Roma e un anno in più in giallorosso per Smalling che nella Capitale si trova benissimo e andrebbe a guadagnare circa 3 milioni a stagione.