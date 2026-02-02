Roma, multa da 4,2 milioni per il FPF: possibili sanzioni future in arrivo

Passano gli anni, ma la Roma continua a dover monitorare le proprie spese e dover rendere conto dei propri comportamenti anche in ambito europeo. In questi ultimi anni, il club giallorosso ha rispettato gli obiettivi finanziari imposti dall’UEFA, pagando 2 milioni di multa per la stagione 2022-23 e 3 milioni per la stagione 2023-24, come previsto dal Settlement Agreement, l’accordo quadriennale siglato con l’UEFA per riportare il club in piena conformità con il Fair Play Finanziario entro il 2025/26. Ora, per quanto riguarda la stagione 2024-25, i dati preliminari indicano - come riporta Calcio e Finanza - che la Roma dovrebbe rispettare i target fissati, con una multa fissata a circa 4,2 milioni, già messa in conto dal club. Ma, oltre al Settlement Agreement, dall’aprile 2022 l’UEFA ha introdotto la Squad Cost Rule: una nuova regola che stabilisce un limite al rapporto tra i costi della rosa e i ricavi del club. I parametri previsti sono: 90% entro il 31 dicembre 2023, 80% entro il 31 dicembre 2024, 70% a partire dal 31 dicembre 2025. La Roma ha rispettato il target del 2024, ma potrebbe non rispettare quello del 2025, con il rischio di una nuova sanzione finanziaria nella stagione 2025-26. L’entità della multa dipenderà da quanto il rapporto tra spese e ricavi supererà il limite stabilito e dal numero di violazioni nelle tre stagioni di licenza. In parole povere, la Roma è in regola al momento, ma dovrà monitorare attentamente il costo della rosa nei prossimi anni per evitare ulteriori penalità UEFA.