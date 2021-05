Roma-Mourinho, Ventola: “L’uomo giusto in un posto di m… difficile da gestire”

Cassano: "Può fare un miracolo come Capello e vincere lo scudetto se torna quello dell'Inter"

Nicola Ventola esalta Mourinho ma punge la Roma. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato del futuro tecnico giallorosso durante la diretta sulla Bobo Tv insieme a Christian Vieri, Antonio Cassano e Lele Adani: "Lasciamo stare quello che faranno sul mercato e l'aspetto del bel gioco che ultimamente Mourinho non ha fatto vedere. Però penso sia l'uomo giusto in un posto di m... complicato da gestire per giocatori, allenatore, per tutti - riporta Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport -. A livello gestionale è una presenza importante. Da lì però va visto il discorso tecnico: se è andato lì avrà una garanzia tecnica, gli faranno il mercato come è stato fatto con Capello quando arrivò".