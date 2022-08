Roma, Mourinho tiene alta la concentrazione: squadra in ritiro dopo la rifinitura

Lo Special One non vuole sottovalutare la Cremonese che nella prima giornata di campionato ha messo in difficoltà la Fiorentina

Domani alle ore 18.30 la Roma farà il suo esordio stagionale all'Olimpico. Sono attesi oltre 60mila spettatori e Mourinho vuole tenere alta la concentrazione. Oggi alle 15 ci sarà la conferenza stampa del mister, dopo la rifinitura la squadra andrà in ritiro in vista della gara contro i grigiorossi.

