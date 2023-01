Roma, Mourinho: “Sono contento, ho ricevuto tanto amore e tanto affetto”

Le parole dello Special One nel giorno del suo compleanno: "Sono contento, sono arrivati tanti messaggi. Dalla famiglia e dagli amici te lo aspetti, da chi non conosci fa emozionare"

José Mourinho che oggi spegne 60 candeline ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a tre giorni dalla delicata trasferta contro il Napoli: "Sono contento, sono arrivati tanti messaggi, tanto amore, tanto rispetto". Questo il primo messaggio dello Special One che ha poi concluso: "Dalla famiglia e dagli amici te lo aspetti, da chi non conosci fa emozionare. Ed è anche una bella giornata di sole". Il portoghese è stato anche celebrato dalla squadra e dallo staff tecnico prima di scendere in campo per l'allenamento odierno. Lunghi applausi, classica canzoncina di auguri e la consegna del primo pezzo di torta al capitano Pellegrini prima di ricordare a tutti che domenica c'è una partita fondamentale.