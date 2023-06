Roma, Mourinho rinuncia all’UEFA Football Board: “Non ci sono più le condizioni”

Lo special one con una mail direttamente a Boban: "Ho sentito il dovere di prendere questa decisione. Vi chiedo gentilmente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Aleksander Čeferin"

Redazione

Josè Mourinho rende nota la sua scelta di rinunciare a far parte dell'UEFA Football Board. Il mister, complici i recenti avvenimenti relativi ai fatti di Roma-Siviglia e le care conseguenze che ha subito, spedisce le sua rinuncia di partecipazione tramite una mail direttamente a Boban, per comunicare la sua scelta: "Caro signor Boban, nel ringraziarla per l'invito che mi ha rivolto a far parte del Consiglio UEFA per il calcio, mi dispiace informarla che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato a farne parte non sono più valide e ho sentito il dovere di prendere questa decisione. Vi chiedo gentilmente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Aleksander Čeferin. Cordiali saluti, Jose Mourinho"

Le recenti decisioni della UEFA avevano stabilito delle sanzioni per la condotta dello special one in occasione della finale di Europa League. Mourinho è infatti squalificato per 4 giornate e questo significa che salterà buona parte del girone della competizione europea. Questa decisione avrà sicuramente influenzato la scelta di Mourinho di rinunciare a far parte del "Comitato di esperti" ideato proprio da Boban.

Mourinho rinuncia all'UEFA Football Board, ecco cos'è — Un vero e proprio “Consiglio dei Saggi” che permetterà al calcio di rinnovarsi, grazie alla partecipazioni di alcune figure che hanno segnato la storia di questo sport. Sono queste le prerogative con cui nasce l’Uefa Football Board, un comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee legate direttamente al gioco, creato molto recentemente. Si tratta della prima volta che viene creato un organo consultivo calcistico di così alto livello. La decisione di costituire un Board per il rinnovamento dello sport è stata presa in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa a Lisbona il 4 aprile. La scelta dei membri del comitato è stata basata sugli eccezionali successi sportivi, ma anche reputazione e rispetto internazionale. Il cosiddetto “Consiglio dei Saggi” si concentra su diverse questioni fondamentali, tra cui le regole del gioco e dell’arbitraggio, il calendario, le competizioni Uefa, lo sviluppo dei giovani, le tattiche e il benessere dei giocatori. Il 24 aprile si è tenuta la riunione inaugurale dell’iniziativa, presieduto da Zvonimir Boban (ex giocatore del Milan), con il supporto di Roberto Rosetti (presidente commissione arbitri Uefa). Tra i nomi dei componenti ovviamente c'è anche quello di Mourinho, insieme ad altri personaggi del calcio estremamente noti come ad esempio Ancelotti, Maldini, Capello e molti altri.