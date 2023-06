Roma, Mourinho rifiuta l’Arabia: l’Al Hilal aveva offerto 30 milioni a stagione

Il matrimonio tra Mourinho e la Roma andrà avanti. Almeno fino al 2024, cioè quando il suo contratto scadrà. Lo Special One è stato accostato a diverse squadre negli ultimi mesi e l'Arabia ha provato a tentare anche lui. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l'Al Hilal ha offerto al portoghese 30 milioni di euro a stagione prima di contattare Allegri. La risposta di Mou? 'No grazie'. José ha ascoltato il presidente del club ma ha detto di essere concentrato solo sulla Roma. Un altro gesto d'amore nei confronti di una tifoseria e di un popolo che non smette mai di amarlo. Adesso il mister si aspetta i rinforzi giusti per poter lottare in campionato e in Europa.