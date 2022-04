Roma, Mourinho può sorridere: nessuna lesione per Mancini

Gli esami strumentali effettuati in giornata fanno felici il club e il calciatore. Scongiurato il lungo stop

La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Gianluca Mancini a Villa Stuart, hanno escluso lesioni al ginocchio. Il difensore centrale giallorosso è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 69esimo minuto nel match contro il Bodo/Glimt per un problema al ginocchio destro avvertito dopo un intervento in scivolata. Mourinho può quindi sorridere dopo la grande preoccupazione provata ieri al termine della partita e confermata anche davanti alle telecamere durante la consueta intervista:"Sono preoccupato per questo infortunio causato da un campo di plastica". Non ancora certa la sua presenza nella partita contro la Salernitana ma quantomeno è stato scongiurato un lungo stop.