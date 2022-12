Roma, Mourinho non parte con la squadra: rimarrà in Portogallo per il Natale

Natale in patria per José Mourinho che questa sera non tornerà a Roma con la squadra ma rimarrà in Portogallo per passare le festività natalizie insieme alla famiglia. Oltre a lui anche Tiago Pinto, Rui Patricio e Nuno Santos, gli altri portoghesi tesserati dal club, hanno preso la stessa decisione. Il rientro nella Capitale è previsto per il 26 dicembre, giorno del ritrovo a Trigoria, ma come riportato questa mattina dal quotidiano A Bola, prima di quella data sarebbe in programma un incontro tra lo Special One e Fernando Gomes, presidente della Federcalcio, che lo vorrebbe alla guida della nazionale lusitana. Quel che è certo è che l'allenatore giallorosso passerà Santo Stefano all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini insieme alla squadra, per preparare al meglio il ritorno in campionato contro il Bologna (4 gennaio).