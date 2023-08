Roma, Mourinho non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del Milan

José Mourinho ha finalmente il suo nuovo centravanti che tanto ha desiderato per tutta l'estate. L'arrivo di Lukaku ha tranquillizzato l'ambiente ma ora, con un mercato ancora aperto a possibili sorprese e nuove entrate, è tempo di concentrarsi a pieno sul calcio giocato. Lo Special One non parlerà nella consueta conferenza stampa di vigilia in quel di Trigoria. Il tecnico portoghese vuole massima concentrazione in vista della difficile sfida di venerdì sera contro il Milan di Pioli. Per Mourinho, non è di certo una novità non presentarsi davanti ai giornalisti visto che già nella passata stagione aveva deciso di intraprendere questa linea.