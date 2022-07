Roma, Mourinho mostra sui social le prime esercitazioni della nuova stagione

Mourinho in queste ultime settimane è molto attivo sui social. Oggi, nel giorno dell'inizio del ritiro, su Instagram ha mostrato due fogli, sui quali sono disegnati le prime esercitazioni che i giocatori arrivati questa mattina a Trigoria dovranno sostenere. Il programma stilato dallo Special One prevede subito lavoro tecnico, abbinato a quello atletico, oltre alle doppie sedute. Sabato a Trigoria ci sarà la prima amichevole stagionale contro il Trastevere. Successivamente la Roma volerà in Algarve il 12 luglio e rientrerà nella capitale il 24. In Portogallo sono in programma 4 amichevoli. Il 13 luglio contro il Sunderland la prima. La seconda il 16 contro il Portimonense. La terza amichevole ci sarà il il 19 luglio all’Estadio Algarve con lo Sporting Lisbona. L’ultima contro il Nizza il 23.