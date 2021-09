Roma, Mourinho lascia il lunedì libero: martedì la ripresa degli allenamenti

Domani i giallorossi riposeranno e si ritroveranno martedì alle 10.30 per preparare il match con l'Udinese

La Roma torna dal Verona con la prima sconfitta stagionale. I giallorossi si sono arresi all'Hellas, che ha conquistato con Tudor i primi tre punti in campionato. Giovedì ci sarà già l'occasione per riscattarsi, all'Olimpico arriverà l'Udinese. Mourinho ha lasciato ai suoi il lunedì libero e ha fissato la ripresa per martedì alle 10.30. Il tecnico domani lavorerà con il suo staff per analizzare il match e provare a capire cosa non ha funzionato al Bentegodi.