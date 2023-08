Roma, Mourinho ha un attacco per la Champions. Da Lukaku a Dybala: oltre 300 gol in A

Sono passati 86 giorni dall’infortunio di Abraham contro lo Spezia e finalmente Mourinho ha avuto l’attaccante. Oggi alle 17 sbarcherà a Ciampino Lukaku con l’aereo pilotato ovviamente dal presidente Dan Friedkin. Una lunga attesa che viene ripagata dal terzo grande colpo della società americana che ora pretende l’accesso alla Champions. José ha a disposizione un attacco stellare. Le lacune della rosa restano, ma il pacchetto offensivo può colmare i problemi dei giallorossi. Big Rom farà coppia con Dybala e in molti ipotizzano anche un tridente con Belotti. In tre hanno realizzato ben 272 reti in Serie A, nessuna big può permettersi un terzetto del genere. Solo la Lazio tiene testa con 258 grazie in particolar modo a Ciro Immobile. Le premesse per fare bene ci sono tutte, e a condire l’attacco ci saranno anche El Shaarawy, Azmoun e Solbakken. Aggiungendo anche il numero 92 le reti in A dei calciatori offensivi della Roma arrivano a 338.

Molto dipenderà dalle condizioni fisiche della Joya, uno dei pochi in grado di accendere la scintilla. Romelu si trova bene in coppia con gli argentini. Insieme a Lautaro Martinez ha formato la Lu-La e ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Senza dimenticare che nelle ultime 10 stagioni ha raggiunto la doppia cifra ben 9 volte, solo Lewandowski ha fatto meglio facendo all-in. L’arrivo del belga farà dimenticare per qualche giorno il solo punto in classifica conquistato nelle prime due partite di campionato. Venerdì contro il Milan l’Olimpico regalerà a Lukaku l’accoglienza che merita, ma è quasi impossibile vederlo in campo contro gli uomini di Pioli. Con lui parte la caccia al quarto posto e anche alla finale di Dublino. Non c’è solo la Roma ad avere un conto in sospesa con il Siviglia. Il gigante belga perse la finale con gli spagnoli nel 2020 realizzando l’autorete decisiva nei minuti finali.