Roma, Mourinho fa un regalo al suo staff: cena fuori in un ristorante di lusso

Sorpresa per lo staff dello Special One. Cena offerta in un famoso ristorante in zona EUR

Al ritorno dalla strepitosa trasferta di Bergamo il tecnico portoghese ha deciso di fare un regalo al suo staff. Cena offerta da "Aqua", ristorante famoso in zona EUR. Lo Special One nel post partita ha anche ringraziato i suoi analisti per la preparazione della gara.Prima e dopo Atalanta-Roma Mourinho ha fatto capire quanto sia importante l'empatia in un gruppo. Soprattutto quando si lavora per un progetto destinato a durare nel tempo: "Non puoi avere un progetto a lungo termine o convivere per una persona per anni se non c'è empatia. Si respira un'atmosfera qui dentro assolutamente fantastica".