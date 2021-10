Roma, Mourinho fa sul serio: Mayoral, Kumbulla e Diawara a rischio tribuna

Lo Special One aveva avvertito tutti già ieri: "Vedrete la nostra panchina domani. Non ci sono giocatori scarsi, ma ragazzini di 17-18 anni"

La sconfitta di Bodo ha costretto Mourinho a scoprire le carte. L'allenatore non si fida delle seconde linee e dopo la debacle subita giovedì sono in molti a rischiare. Già nella partita di oggi contro il Napoli Mayoral, Calafiori, Kumbulla e Diawara rischiano di andare in tribuna. Lo Special One ieri ha avvisato tutti: "Vedrete la nostra panchina domani. Non ci sono giocatori scarsi, ma ragazzini di 17-18 anni". Il portoghese fa sul serio, vuole tagliare i rami secchi. Oltre ai sopracitati non convincono nemmeno Villar e Reynolds. "Bisogna costruire una rosa" ha detto Mourinho in conferenza stampa, si comincerà già da gennaio. In inverno il portoghese attende almeno un centrocampista e un terzino.